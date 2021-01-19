Алиса Шмидт поразила поклонников своим удивительным телом.

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт опубликовала видео своей тренировки.

22-летняя спортсменка сперва заинтриговала подписчиков, когда начала позировать в черном облегающем платье, а затем переоделась в короткий розовый топ с глубоким декольте. Этот стильный лук дополнился обтягивающими черными лосинами.

Обнародовала она это видео в своем профиле Instagram.

Алиса показала несколько упражнений с набивным мячом, штангой и канатами.

Напомним, что авторитетный портал Busted Coverage признал Алису самой сексуальной спортсменкой планеты 2020 года.

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Алиса Шмидт: главные достижения

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет.

В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Алиса имеет большую аудиторию поклонников. Количество ее фолловеров в Instagram достигает 1,5 миллиона человек. Она намерена стать фитнес-блогером.

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Автор: Будрин Артем