Алексей Новиков выиграл соревнования в США.

Украинский силач Алексей Новиков стал обладателем титула самого сильного человека планеты на престижных соревнованиях The World's Strongest Man.

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Об этом сообщила официальная страница турнира в Facebook.

Соревнования проходили во Флориде, США, а компанию Новикову на пьедестале составили британец Том Столтман и канадец Жан-Франсуа Карон, которые заняли второе и третье места соответственно.

Это третья победа на турнире The World’s Strongest Man для Украины. Дважды главным силачом мира становился Василий Вирастюк - в 2004 и 2007 годах.

Алексей Новиков является четырехкратным обладателем звания сильнейшего человека Украины. 24-летний киевлянин стал самым молодым атлетом с 1984 года, которому покорилось первое место на мировом турнире.

В рамках соревнований Новикову удалось поднять 540 килограммов на полметра над землей.

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Автор: Данил Слесь