В Японии не исключают, что Олимпиаду не удастся провести даже в следующем году

Все будет зависеть от дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса.

Организаторы Олимпиады в Токио не исключают, что Игры могут не состояться и в следующем году, если ситуация с COVID-19 к тому времени не будет решена.

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Об этом заявил исполнительный директор оргкомитета Игр в Токио Тосиро Муто в комментарии The Guardian.

"Ну думаю, что кто-нибудь сможет сказать, удастся ли взять пандемию под контроль к июлю следующего года или нет. Мы, конечно, тоже не можем дать четкий ответ на этот вопрос.

Сейчас принято решение перенести Игры на один год. Таким образом, все, что нам остается, это усердно работать и готовиться к Олимпиаде. Мы искренне надеемся, что в следующем году человечество сможет преодолеть этот кризис", - отметил Муто.

Изначально Олимпиада-2020 должна была пройти с 24 июля по 9 августа в этом году, однако была перенесена, как и большинство спортивных соревнований. Позже было решено провести Игры с 23 июля по 8 августа 2021 года.

УНИАН ранее также сообщал о решении перенести Евробаскет-2021 на один год.