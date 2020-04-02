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Знаменитый баскетболист стал диджеем и устроил домашнюю вечеринку на карантине (видео)

23:38, 02 апреля 2020
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Шакил О&#039;Нил / REUTERS

Гостями Шака стали четыре человека, а четырехкратный чемпион НБА встал за диджейский пульт. Вся компания сразу начала зажигательно танцевать.

Видео О'Нил опубликовал на своей странице в Instagram.

Шакил О'Нил завершил карьеру в 2011-м году. Он выступал за "Орландо Мэджик", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Майами Хит", "Финикс Санз", "Кливленд Кавальерс" и "Бостон Селтикс".

Сезон в НБА, как и в большинстве соревнований по всему миру остановлен из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что в НБА зафиксированы семь новых случаев заражения коронавирусом.

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