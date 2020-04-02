Знаменитый баскетболист стал диджеем и устроил домашнюю вечеринку на карантине (видео)

Шакил О'Нил не унывает дома.

Легендарный баскетболист НБА Шакил О'Нил нашел способ весело провести время на карантине, устроив вечеринку на кухне.

Гостями Шака стали четыре человека, а четырехкратный чемпион НБА встал за диджейский пульт. Вся компания сразу начала зажигательно танцевать.

Видео О'Нил опубликовал на своей странице в Instagram.

Шакил О'Нил завершил карьеру в 2011-м году. Он выступал за "Орландо Мэджик", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Майами Хит", "Финикс Санз", "Кливленд Кавальерс" и "Бостон Селтикс".

Сезон в НБА, как и в большинстве соревнований по всему миру остановлен из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что в НБА зафиксированы семь новых случаев заражения коронавирусом.