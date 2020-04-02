Знаменитый баскетболист стал диджеем и устроил домашнюю вечеринку на карантине (видео)
23:38, 02 апреля 2020Другое
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Шакил О'Нил не унывает дома.
Шакил О'Нил / REUTERS
Легендарный баскетболист НБА Шакил О'Нил нашел способ весело провести время на карантине, устроив вечеринку на кухне.
Гостями Шака стали четыре человека, а четырехкратный чемпион НБА встал за диджейский пульт. Вся компания сразу начала зажигательно танцевать.
Видео О'Нил опубликовал на своей странице в Instagram.
Шакил О'Нил завершил карьеру в 2011-м году. Он выступал за "Орландо Мэджик", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Майами Хит", "Финикс Санз", "Кливленд Кавальерс" и "Бостон Селтикс".
Сезон в НБА, как и в большинстве соревнований по всему миру остановлен из-за пандемии коронавируса.
УНИАН ранее сообщал о том, что в НБА зафиксированы семь новых случаев заражения коронавирусом.
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