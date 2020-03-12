Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки восьмого этапа

Очередной этап биатлонного Кубка мира будет принимать финский Контиолахти.

С 12 по 15 марта в Финляндии пройдет восьмой этап Кубка мира по биатлону.

В рамках этого этапа пройдет шесть гонок: мужской и женский спринт, две гонки преследования, одиночная смешанная эстафета, а также смешанная эстафета.

Расписание седьмого этапа

12 марта

16.30. Спринт, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"

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13 марта

16.30. Спринт, мужчины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"

14 марта

14.45. Гонка преследования, мужчины

Трансляция: "UA:Перший"

16.45. Гонка преследования, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"

15 марта

14.15. Одиночная смешанная эстафета

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"

16.15. Смешанная эстафета

Трансляция: "UA:Перший"

Как сообщал УНИАН, гонки предыдущего этапа Кубка мира в Чехии прошли без зрителей.