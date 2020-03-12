Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки восьмого этапа
С 12 по 15 марта в Финляндии пройдет восьмой этап Кубка мира по биатлону.
В рамках этого этапа пройдет шесть гонок: мужской и женский спринт, две гонки преследования, одиночная смешанная эстафета, а также смешанная эстафета.
Расписание седьмого этапа
12 марта
16.30. Спринт, женщины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"
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13 марта
16.30. Спринт, мужчины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"
14 марта
14.45. Гонка преследования, мужчины
Трансляция: "UA:Перший"
16.45. Гонка преследования, женщины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"
15 марта
14.15. Одиночная смешанная эстафета
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"
16.15. Смешанная эстафета
Трансляция: "UA:Перший"
Как сообщал УНИАН, гонки предыдущего этапа Кубка мира в Чехии прошли без зрителей.