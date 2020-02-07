"Используем каждую возможность": Дерюгина объяснила, зачем украинские гимнастки выступят на турнире в России

Ирина Дерюгина заявила, что участие в "Гран-при Москвы" влияет на рейтинг украинских гимнасток.

Первый вице-президент Федерации гимнастики Украины, главный тренер национальной сборной Ирина Дерюгина объяснила, почему украинская команда в феврале будет выступать на соревнованиях в России.

Слова Дерюгиной приводит официальный сайт Федерации гимнастики Украины.

По словам Дерюгиной, сборная Украины перед Олимпиадой в Токио тренируется "в зале с утра до ночи", и турнир в Москве - хорошая возможность для подготовки.

"Наша цель сейчас - использовать каждую возможность для подготовки спортсменок. Лицензию на участие в Олимпиаде Украина получила как страна. Теперь перед нами стоит другая важная задача - определиться, кто именно из спортсменок будет представлять нашу страну. В индивидуальных упражнениях это будут две гимнастки. А претенденток у нас шесть. Шанс должна получить каждая. Поэтому все старты, которые проводятся в преддверии Олимпиады, имеют столь большое значение. На Олимпийские игры должны ехать лучшие, а их видно именно по результатам участия в соревнованиях", - сказала Дерюгина.

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Тренер сборной Украины подчеркнула, что решение о поездке в Москвку было принято после того, как в федерации взвесили все "за" и "против":

"В этом году в целом запланировано 5 Гран-при. Мы планируем участие в каждом. Соревнования в Москве - первые в этом списке. Мы взвешивали все за и против и решили все-таки ехать на этот старт. Во-первых, это влияет на наш рейтинг. А во-вторых, от результата московского Гран-при дальше будет зависеть, кто будет участвовать в Гран-при во время "Кубка Дерюгиной", который традиционно состоится в Киеве в марте. Таким образом участие наших спортсменок в каждом Гран-при увеличивает наши шансы в рейтинге и уменьшает шансы конкурентов".

"Давайте держать кулаки за наших спортсменок и пусть они там в Москве покажут, на что способна украинская школа художественной гимнастики! Моральная поддержка придаст им сил и уверенности", - добавила Дерюгина, также отметив, что выступление за границей - это "шанс для наших спортсменок выступать в хороших залах", так как в Киеве команда "тренируется в нищенских условиях".

Международный турнир в столице России "Гран-при Москва 2020" пройдет с 7 по 9 февраля.

Как сообщал УНИАН, ранее Дерюгина сообщала о проблемах с финансированием художественной гимнастики.