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Украинка Белодед выиграла чемпионат мира по дзюдо (видео)

14:39, 25 августа 2019
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Белодед защитила титул / фото: НОК Украины

Украинка выступала в весовой категории до 48 кг и сумела одолеть всех своих соперниц.

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В четвертьфинале Дарья иппоном прошла испанку Лауру Абелинду Мартинес. В полуфинале ей удалось одолеть представительницу Монголии Уранцецег Мунхбат, после чего в финале 18-летнюю дзюдоистку ждала встреча с местной спортсменкой - 24-летней Фуной Тонаки, которая выигрывала ЧМ в 2017 году.

В итоге Белодед сумела победить в финале. На старте противостояния она совершила бросок на оценку ваза-ари - этого хватило для победы.

Стоит отметить, что Дарья сумела защитить титул, который она завоевала на прошлом чемпионате мира в Баку. Украинка стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории.

УНИАН ранее сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спортсменами.

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Теги: #дзюдо#Дарья Белодед