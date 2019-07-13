цей матеріал доступний українською

Нахамившего велогонщице Башенко рекомендовали исключить из ФВУ

12:11, 13 июля 2019
Другое
180 0
Александр Башенко угрожал выгнать Анну Соловей из сборной Украины / фото: tsn.ua

Об этом в Facebook сообщил спортивный юрист Юрий Юрченко.

Он подчеркнул, что поведение Башенко по отношению к чемпионке Европейских игр-2019 Анне Соловей признано неприемлемым для члена Федерации велоспорта Украины.

Читайте такжеЖданов встретился с чемпионкой Соловей и заявил о поддержке отставки Башенко с должности президента ФВУ

Судьба Башенко будет определена по время внеочередной конференции ФВУ, которая состоится 20 августа.

Напомним, 28 июня Федерация велоспорта на своей странице в Facebook поздравила с победой на Европейских играх не Соловей, а главу Киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора. Соловей заявила, что Мухомор не имеет отношения к ее победе, после чего Башенко нахамил спортсменке, а также начал угрожать тем, что выгонит ее из сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале июля в Киеве прошла акция в поддержку Соловей, на которой митингующие требовали отправить Башенко в отставку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #велоспорт#Анна Соловей#Александр Башенко