Нахамившего велогонщице Башенко рекомендовали исключить из ФВУ

Внеочередная конференция Федерации велосипедного спорта Украины состоится 20 августа.

Дирекции Федерации велоспорта Украины рекомендовано исключить президента Александра Башенко из членов организации.

Об этом в Facebook сообщил спортивный юрист Юрий Юрченко.

Он подчеркнул, что поведение Башенко по отношению к чемпионке Европейских игр-2019 Анне Соловей признано неприемлемым для члена Федерации велоспорта Украины.

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Судьба Башенко будет определена по время внеочередной конференции ФВУ, которая состоится 20 августа.

Напомним, 28 июня Федерация велоспорта на своей странице в Facebook поздравила с победой на Европейских играх не Соловей, а главу Киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора. Соловей заявила, что Мухомор не имеет отношения к ее победе, после чего Башенко нахамил спортсменке, а также начал угрожать тем, что выгонит ее из сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале июля в Киеве прошла акция в поддержку Соловей, на которой митингующие требовали отправить Башенко в отставку.