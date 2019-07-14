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Украинская легкоатлетка Левченко выиграла чемпионат Европы U-23 (видео)

09:16, 14 июля 2019
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Юлия Левченко / REUTERS

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На соревнованиях в Швеции Левченко с первой попытки сумела взять высоту 1,97 метра, которой оказалось достаточно для победы.

Украинка пыталась покорить 2,00 метра, но все три попытки оказались неудачными.

Отметим, что Левченко защитила звание чемпионки Европы U-23. Кроме того, украинская легкоатлетка выполнила норматив на Олимпийские игры-2020 (1,96 метра).

Серебряную медаль выиграла немка Кристина Хонзель (1,92 м), а бронзовую - гречанка Элле Юнниле (1,92 м).

Как сообщал УНИАН, ранее украинские легкоатлетки выиграли две золотые награды на Универсиаде-2019.

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Теги: #легкая атлетика#Юлия Левченко