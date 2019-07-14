Украинская легкоатлетка Левченко выиграла чемпионат Европы U-23 (видео)

Украинская спортсменка завоевала золотую медаль в прыжках в высоту.

Украинка Юлия Левченко стала победительницей чемпионата Европы по легкой атлетике среди спортсменов в возрасте до 23 лет.

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На соревнованиях в Швеции Левченко с первой попытки сумела взять высоту 1,97 метра, которой оказалось достаточно для победы.

Украинка пыталась покорить 2,00 метра, но все три попытки оказались неудачными.

Отметим, что Левченко защитила звание чемпионки Европы U-23. Кроме того, украинская легкоатлетка выполнила норматив на Олимпийские игры-2020 (1,96 метра).

Серебряную медаль выиграла немка Кристина Хонзель (1,92 м), а бронзовую - гречанка Элле Юнниле (1,92 м).

Gold medal: successfully defended in #Gavle2019!



Ukraine's Yuliya Levchenko finishes her age-group career with another victory in the high jump with 1.97m. pic.twitter.com/5qcrpbzkxM — European Athletics (@EuroAthletics) 13 июля 2019 г.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские легкоатлетки выиграли две золотые награды на Универсиаде-2019.