Химик уверенно переиграл Политехник и первым вышел в полуфинал баскетбольной Суперлиги

Южненцы добились преимущества во втором матче в 24 очка.

30 марта в Харькове определился первый полуфиналист баскетбольной Суперлиги. Им стал южненский "Химик", который во втором матче одолел харьковский "Политехник", выиграв серию - 2:0.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В первой игре, состоявшейся в Южном 27 марта, "Химик" натужно обыграл "Политехник" - 83:81. На этот раз преимущество южненцев над соперником было намного солиднее.

Уже в начале матча "Химик" взял игру под свой контроль и на экваторе четверти после броска Войналовича разрыв составлял уже +13 (15:2). К чести хозяев они не растерялись и подтянулись в счете. Сначала сократили отставание до -5 после первой четверти, а в начале второй десятиминутки Козлов и Рочняк двумя попаданиями с периметра приблизили "Политехник" к южненцам на расстояние в три очка - 24:27.

Харьковчане поверили в свои силы и наладили контригру. И вот уже Кромер на экваторе четверти броском издали почти восстанавливает равновесие 29:31. И, как говорится, недолго музыка играла. "Химик" провел отличный игровой отрезок 23:3. Это позволило гостям уйти на перерыв с преимуществом +22 (54:32).

Во второй половине матча "Химик" показал умение удерживать соперника на очковом расстоянии и играть по счету. Третью четверть подопечные Виталия Степановского выиграли 19:17. Не уступили и в третьей четверти - 17:17. В итоге 90:66 - "Химик" побеждает в гостях и первым оформляет полуфинальную путевку Суперлиги сезона 2018/2019.

В полуфинальной серии, которая продлится уже до трех побед, "Химик" сыграет с победителем пары "Днепр" - "Одесса" (первая игра завершилась победой днепрян).

Суперлига Пари-Матч

Плей-офф, ¼ финала (серия до двух побед)

Политехник – Химик 66:90 (18:23, 14:31, 17:19, 17:17)

Счет в серии 0:2