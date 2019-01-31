Камбек во втором периоде принёс «Кременчуку» победу над «Белым Барсом» в матче УХЛ

Игра в Белой Церкви завершилась со счетом 2:6.

В Белой Церкви матчем между местным «Белым Барсом» и «Кременчуком» завершился 34 тур чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

Белый Барс проиграл гостям со счетом 2:6, сообщает официальный сайт лиги.

Поединок «Белый Барс» начал с заброшенной шайбы – Назар Ружников вовремя оказался на пятаке и здорово сыграл на добивании, открыв счёт в матче. А спустя три минуты Иван Панов отправил в ворота Никиты Гордюшина вторую шайбу, чем обеспечил своей команде неплохое преимущество.

На второй период кременчужане вышли с уверенным решением отыграться и под конец двадцатиминутки это дало свои плоды – сначала в меньшинстве Александра Качулу прошил Алексей Красильников, а после счёт на табло сравнял лучший бомбардир УХЛ в текущем сезоне Николай Киселёв. Таким образом, после 40-ка минут поединка, команды были вынуждены начинать всё сначала.

Третья двадцатиминутка стала бенефисом «Кременчука» – "горожане" смогли отправить в ворота Александра Качулы ещё четыре шайбы. На этот раз отличились Даниил Фурса, Тимур Гриценко, Иван Савченко и Алексей Зайцев. Провальный третий период не позволил подопечным Константина Буценко удержать преимущество и во второй раз в сезоне обыграть кременчужан, а подопечные Александра Савицкого смогли сократить отставание от «Донбасса» до двух очков.

Ранее «Ледяные Волки» минимально уступили МХК «Динамо», а «Днепр» в серии послематчевых бросоков обыграл «Донбасс».

«Белый Барс» – «Кременчук» 2:6 (2:0, 0:2, 0:4)

Шайбы: 1:0 Ружников (Бородай, Панченко), 1:34; 2:0 Панов (Дурдыев, Арабов), 4:45; 2:1 Красильников (Ворона - меньш.), 36:38; 2:2 Киселёв (Зайцев, Фурса), 38:07; 2:3 Фурса (Хришпенц, Киселёв), 48:08; 2:4 Гриценко (Хришпенц), 48:34; 2:5 Савченко (Боевых, Гриценко - больш.), 53:31; 2:6 Зайцев (Киселёв, Толстушко), 54:48;