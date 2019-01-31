Химик уверенно победил Николаев в баскетбольной Суперлиге

Игра завершилась со счетом 88:72.

В четверг в украинской баскетбольной Суперлиге Николаев принимал южненский Химик в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Однако, статус домашней игры для команды Виталия Черния был лишь формальным, ведь проходил матч в Южном, сообщает официальный сайт лиги.

Химик захватил лидерство в дебюте игры за счет лучшей реализации, причем со всех дистанций. Команда Виталия Степановського также лучше защищалась и быстрее переходила от защиты к нападению, за счет чего выиграла первую четверть.

Во второй десятиминутке Николаеву удалось прибавить в защите и сравнять счет на экваторе десятиминутки, но рывок Химика в концовке первой половины вернул южненцам двузначное преимущество. Номинальные гости, игравшие на своей площадке, играли быстрее и агрессивнее соперника на дистанции в то время как "корабелы" удачные отрезки выдавали лишь время от времени.

В третьей четверти южненцы контролировали ход игры и не подпускали соперника близко, а в заключительной сняли все вопросы. Николаев не справился с американцами Химика, проиграл свой щит и допустил вдвое больше потерь. Под занавес матча южненцы сделали свой отрыв максимальным и довели матч до уверенной победы, поведя в сезонной серии с корабелами и закрепившись на вершине турнирной таблицы.

Лучшим игроком матча стал Деон Эдвин, который к 20 очкам добавил 15 подборов, 6 перехватов, 2 перехвата и 1 блок-шот, а его РЭ составил “+29”.

Свой следующий матч "Химик" сыграет 2 января дома против Запорожья, а Николаев в этот же день также в Южном сыграет против Одессы.

Суперлига Пари-Матч

Южный, СК Олимп

Николаев – Химик 72:88 (14:19, 19:24, 18:17, 21:28)

МБК Николаев: Зотов 5 + 4 передачи), Попов 9 + 5 передач - 4 потери, Омоера 15 + 6 подборов, Давидюк 4, Аникиенко 6 - старт; Приймак 16 + 5 подборов + 3 блок-шота, Онуфриев 9, Адедиран 5 + 5 подборов, Хохоник 3

Химик: Эдвин 20 + 15 подборов + 6 передач, Рябчук 4, Войналович 4, Джонс 17 + 6 подборов + 4 передачи + 4 перехвата, Павлов 13 + 6 подборов - старт; Сидоров 14 + 5 подборов, Антипов 13, Марченко 3, Казак, Рахімшаіков.