Японию заподозрили в подкупе при выборе Токио столицей Олимпиады-2020

Обвинение председателю японского олимпийского комитета Такеде предъявлено следственными судьями Парижа, которые расследуют подозрительный платеж в 2 млн евро, произведенный незадолго до выборов

Председатель японского олимпийского комитета Цунэкадзу Такеда обвинен французскими властями в коррупции при выборе Токио столицей летних Олимпийских игр 2020 года.

Обвинение Такеде предъявлено следственными судьями Парижа, которые расследуют подозрительный платеж в 2 млн евро, произведенный незадолго до выборов, сообщает Sport24 со ссылкой на источники AFP.

Токио в 2013 году получило право провести Олимпиаду, победив в голосовании Мадрид и Стамбул.

В декабре прошлого года президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах официально попросил Сенегал в содействии при расследовании фактов коррупции в организации.

Следователи считают, что сын экс-главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и когда-то влиятельный советник федерации по маркетингу Папа Массата Диак получил в виде взятки несколько миллионов евро либо за спонсорские контракты, либо за продвижение Рио и Токио на выборах столицы Олимпиады 2016 и 2020 годов.

Диак с декабря 2015 года находится в международном розыске по линии Интерпола, однако сенегальские власти отказываются выдавать его Франции. Диак был пожизненно отстранен IAAF из-за подозрений в вымогательстве 5 млн долларов у Катара за право проведения в Дохе чемпионата мира по легкой атлетике в 2017 году.