Последний раз культовый форвард играл за сборную Швеции в 2016 году.

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции. Форварда тронул вопрос журналиста о его семье, и о том, как родные отреагировали на его возвращение в сборную.

39-летний игрок сказал, что его сын Винсент расплакался, когда провожал отца в лагерь национальной команды Швеции. Ибра подчеркнул, что сейчас уже все хорошо. Сам Златан не выдержал на этом моменте и начал вытирать слезы, которые покатились по щеке. После коротенькой паузы швед продолжил отвечать на вопросы репортеров.

В марте сборной Швеции предстоит сыграть против Грузии и Косово в отборе на ЧМ-2022, а также провести товарищеский матч с Эстонией. Напомним, что Златан максимально пафосно объявил о своем "камбеке" в сборную.

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Златан Ибрагимович: карьера в сборной Швеции

Ибрагимович ранее выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 годы.

Он является лучшим бомбардиром в истории шведской сборной - 62 гола в 116 матчах.

Лучшим голом в своей карьере Ибрагимович называл мяч, забитый в футболке сборной Швеции.

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Автор: Будрин Артем