По итогам жеребьевки будет сформирована сетка решающих стадий плей-офф.

19 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

Жеребьевка Лиги чемпионов: где смотреть

Начало жеребьевки - в 13.00.

В прямом эфире церемонию жеребьевки покажет телеканал "Футбол 1".

Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO.

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Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала ЛЧ: что нужно знать

Борьбу в турнире продолжают "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" (все - Англия), "Бавария", "Боруссия" Дортмунд (обе - Германия), "Реал" Мадрид (Испания), ПСЖ (Франция), "Порту" (Португалия).

В ходе жеребьевки команды узнают своих соперников по четвертьфиналу, а также станет известна турнирная сетка плей-офф вплоть до финала и будет определен номинальный хозяин финала.

При жеребьевке не будет сеяных или несеяных команд. Представители одной страны смогут встретиться друг с другом.

Первые матчи четвертьфинальной стадии пройдут 6 и 7 апреля, а ответные - 13 и 14 апреля. Полуфиналы запланированы на 27/28 апреля и 4/5 мая, а финал - на 29 мая.

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Автор: Антон Дударь