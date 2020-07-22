"Все равно Путин уйдет": экс-тренер сборной Украины высказался о войне с Россией

Йожеф Сабо уверен, что при нынешнем руководстве РФ конфликт решен не будет.

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением о военном конфликте с Россией.

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Сабо дал интервью в программе "В гостях у Гордона".

"Что творится - это невозможно. У меня в Москве остался один друг, есть знакомые. Они сами не понимают, что творится. Как это произошло? Почему это произошло? Это беда. Самое страшное - наша молодежь гибнет. Идут воевать необстрелянные молодые, погибают. На своей земле. А за что? За то, что Украина захотела идти в Европу. Вот и все. Только из-за этого.

Путин хочет всю жизнь руководить? Да не будет так. Все равно он уйдет, на его место придет другой. И может быть надежда, что тот другой поймет - была сделана ошибка. И наши люди опять будут дружить. Уважать и любить друг друга. Пройдет время, а сегодня мы страдаем от этого", - сказал Сабо.

Как сообщал УНИАН, ранее бывший футболист сборной Украины оценил вероятность возвращения Крыма.

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