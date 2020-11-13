"Олимпик" проиграл представителю Первой лиги.

13 ноября состоялся отложенный матч 1/16 финала Кубка Украины между "ВПК-Агро" из Магдалиновки и донецким "Олимпиком". Команды встречались на стадионе "Метеор" в Днепре.

Встреча завершилась сенсационной победой представителя Первой лиги над клубом УПЛ со счетом 1:0.

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Единственный в матче гол был забит на 47-й минуте. Его автором стал защитник Кирилл Сидоренко, который реализовал пенальти.

В 1/8 финала "ВПК-Агро" на выезде предстоит сыграть с "Днепром-1".

Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать

Кубок Украины 2020-2021 состоит из семи этапов: два предварительных этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.

Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартуют с четвертьфинальной стадии.

На всех этапах команды проводят по одному матчу.

Кубок Украины: результаты первого предварительного раунда, результаты второго предварительного раунда, результаты 1/16 финала.

Финал Кубка состоится 12 мая в Тернополе.

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Автор: Антон Дударь