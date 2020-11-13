Олимпик покинул Кубок Украины / фото ФК Олимпик

13 ноября состоялся отложенный матч 1/16 финала Кубка Украины между "ВПК-Агро" из Магдалиновки и донецким "Олимпиком". Команды встречались на стадионе "Метеор" в Днепре.

Встреча завершилась сенсационной победой представителя Первой лиги над клубом УПЛ со счетом 1:0.

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Единственный в матче гол был забит на 47-й минуте. Его автором стал защитник Кирилл Сидоренко, который реализовал пенальти.

В 1/8 финала "ВПК-Агро" на выезде предстоит сыграть с "Днепром-1".

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Автор: Антон Дударь