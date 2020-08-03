"Надо продавать": Луческу готов расстаться с одним из лидеров Динамо

По словам Игоря Суркиса, Мирча Луческу считает, что Виктора Цыганкова нужно продать, если будет хорошее предложение.

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что новый главный тренер команды Мирча Луческу готов расстаться с Виктором Цыганковым.

Об этом Суркис сказал в эфире программы "Мага" на телеканале "112 Украина".

"У него философия: если будет хорошее, достойное предложение по Цыганкову или еще кому-то - надо продавать. Я ему говорю, что это наш ключевой футболист. А он отвечает, что, продав Цыганкова, мы даем надежду Цитаишвили. А за Георгием есть кто-то еще. Если мы их будем держать в золотой клетке, они не будут прогрессировать", - сказал Суркис.

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По словам президента "Динамо", Луческу привел пример Андрея Ярмоленко, выразив мнение, что киевский клуб "передержал" его:

"Я ему доказывал, что с финансовой точки зрения я его не передержал. Он согласился, но сказал, что надо было отпустить на два года раньше, тогда тот же Цыганков раньше стартовал и сегодня был бы вообще топовым футболистом".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что "Динамо" не получало предложени по трансферу Цыганкова.

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