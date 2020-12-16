Футболисты с украинским гражданством играли в матче "Республика Абхазия" - "ДНР".

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола открыл дело по вопросу выступления девяти украинских футболистов в матче за сборную так называемой "ДНР".

Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

Отмечается, что в УАФ обратилась Служба безопасности Украины, которая сообщила, что зарегистрированные в базе УАФ граждане Украины в составе сборной самопровозглашенной "ДНР" играли в товарищеском матче с командой так называемой "Республики Абхазия". Этот поединок состоялся 25 сентября 2020 года в Сухуми.

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Комитет проведет проверку "возможных нарушений Кодекса этики и честной игры УАФ футболистами в части причинения вреда имиджу украинского футбола".

На поле в матче выходили Станислав Гарненко (1987 года рождения), Евгений Федотов (1987), Артем Пархоменко (2000), Евгений Охмат (1987), Савелий Томазов (1998), Ярослав Махно (1993), Андрей Лагода (2002), Артем Бессалов (1983) и Владислав Фролов (1988).

Всем им УАФ предложила предоставить письменные объяснения касательно участия в матче до 28 декабря.

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Автор: Антон Дударь