Одна из команд решила хитростью завершить игру сразу после стартового свистка.

Матч четвертого дивизиона чемпионата Сербии длился всего пять секунд.

В поединке принимали участие команды "Врело" и "Спартак".

У "Спартака" по ряду причин к игре были готовы всего семь футболистов - это минимально допустимое количество, при котором матч не отменяют.

Однако команда гостей решила не проводить поединок с таким преимуществом соперника. Сразу после стартового свистка один из игроков "Спартака" ударил по мячу и изобразил травму.

Замены у гостей не нашлось, а судья был вынужден завершить матч, так как в составе "Спартака" осталось менее семи футболистов на поле.

"Спартаку" было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Видео короткой встречи двух сербских команд опубликовал YouTube-канал FK Jedinstvo Ub.

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Автор: Данил Слесь