Матч четвертого дивизиона чемпионата Сербии длился всего пять секунд.
В поединке принимали участие команды "Врело" и "Спартак".
У "Спартака" по ряду причин к игре были готовы всего семь футболистов - это минимально допустимое количество, при котором матч не отменяют.
Однако команда гостей решила не проводить поединок с таким преимуществом соперника. Сразу после стартового свистка один из игроков "Спартака" ударил по мячу и изобразил травму.
Замены у гостей не нашлось, а судья был вынужден завершить матч, так как в составе "Спартака" осталось менее семи футболистов на поле.
"Спартаку" было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
Видео короткой встречи двух сербских команд опубликовал YouTube-канал FK Jedinstvo Ub.
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