Один из ударов Эли Эльбаза / фрагмент из видео
Необычный случай произошел в матче второго по силе дивизиона чемпионата Израиля между командами "Секция Нес-Циона" и "Хапоэль Кфар-Шалем".
Форвард "Секции Нес-Ционы" Эли Эльбаз во втором тайме четыре раза за пять минут пробил в каркас ворот.
В период с 83-й по 88-ю минуты Эльбаз нанес четыре удара, но попадал в штангу, перекладину и даже крестовину ворот соперника.
Его команда в итоге все же выиграла со счетом 1:0.
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