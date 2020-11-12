Курьезный случай произошел в матче чемпионата Израиля.

Необычный случай произошел в матче второго по силе дивизиона чемпионата Израиля между командами "Секция Нес-Циона" и "Хапоэль Кфар-Шалем".

Форвард "Секции Нес-Ционы" Эли Эльбаз во втором тайме четыре раза за пять минут пробил в каркас ворот.

В период с 83-й по 88-ю минуты Эльбаз нанес четыре удара, но попадал в штангу, перекладину и даже крестовину ворот соперника.

Его команда в итоге все же выиграла со счетом 1:0.

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Автор: Антон Дударь