Азовцы гостили у "Руха" в стартовом матче тура.

В первом матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги во Львове "Рух" принимал "Мариуполь".

Команды не смогли определить победителя - 0:0.

Главными героями матча стали вратари Бандура и Кудрик. Оба по несколько раз спасали свои команды.

Стоит отметить, что у "Мариуполя" были серьезные трудности перед игрой из-за коронавируса. Поединок пропускали семь футболистов и главный тренер Остап Маркевич.

"Мариуполь" набрал 13 очков и идет восьмым. На счету "Руха" 5 пунктов - команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

"Рух" - "Мариуполь" - 0:0

"Рух": Бандура, Гагун, Белый, Парамонов, Мысык, Мартынюк, Федорчук, Русин, Климчук (Притула, 87), Бойчук, Кондраков (Кухаревич, 87)

"Мариуполь": Кудрик, Велев, Чоботенко, Муравский, Стасюк, Кулиев (Петерман, 46), Танковский (Доброхотов, 74), Мишнев, Бондаренко, Горбунов (Байдал, 89), Очеретько (Кожевников, 78)

Предупреждение: Мартынюк

Украинская Премьер-лига: 10-й тур

Поединки 10-го тура УПЛ проходят с 20 по 22 ноября: где смотреть матчи по ТВ.

После девяти туров лидером таблицы остается "Динамо", которое набрало 20 очков. Далее располагаются "Шахтер" (19) и "Ворскла" (16).

В "Олимпике" произошла вспышка коронавируса, в связи с чем матч дончан против луганской "Зари" не состоится.

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Автор: Данил Слесь