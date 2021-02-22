Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола (УАФ) проведет расследование на предмет участия 17 игроков в международном турнире по футболу "Лига братских народов-2020" среди непризнанных республик, который проходил с 8 по 12 декабря в городе Сухуми, что находится в Абхазии.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
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Служба безопасности Украины поставила УАФ к сведению, что граждане Украины, зарегистрированные в Информационно-аналитической базе УАФ, играли на этих соревнованиях в составе команды из так называемой "ЛНР" "Восток-уголь".
Подозреваемые имеют право до 2 марта в письменном виде предоставить объяснения по поводу нарушения ими Кодекса этики и честной игры. С полным перечнем футболистов можно ознакомиться на сайте УАФ.
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