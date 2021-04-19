Гари Невилл предложил снять с клубов очки или даже лишить их титулов.

Чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов, экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал английские клубы за участие в создании Суперлиги Европы.

Об этом Невилл сказал в прямом эфире Sky Sports.

"Я болельщик "Манчестер Юнайтед" уже 40 лет, но сейчас мне просто противно. Больше всего мне противно от "МЮ" и "Ливерпуля", который преподносит себя как народная команда, "You’ll Never Walk Alone" и все такое. У "МЮ" - столетняя история, клуб создали местные работяги. И теперь они сбегают в лигу без конкуренции, в лигу, откуда нельзя вылететь. Просто позор", - сказал Невилл.

Читайте такжеСоздание футбольной Суперлиги: ФИФА озвучила свою позицию

Он выразил мнение, что "дело исключительно в алчности", а также напомнил, что владельцы "Челси", "Ливерпуля" и "Сити" не имеют никакого отношения к 100-летней истории футбола в Англии

"МЮ", "Арсенал" и "Тоттенхэм" сейчас даже не играют в Лиге чемпионов. В "Арсенале" вообще бардак, они только что сыграли вничью с "Фулхэмом". И им сейчас по воле божьей дают право вступить в Суперлигу?", - отметил экс-футболист.

Невилл подчеркнул, что он не против модернизации турниров, но в рамках уже существующих, а также отметил: "Выдвигать подобные предложения в разгар пандемии коронавируса, в разгар экономического кризиса - это просто позор".

Также экс-футболист предложил наказать английские клубы, которые решили вступить в Суперлигу:

"МЮ" и остальные представители "Большой шестерки" поставили себя против остальных клубов АПЛ и должны стыдиться своего поступка. Они должны понести суровое наказание. Штрафы, снятие очков, отнимите у них титулы...".

Создание Суперлиги: что известно

12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер".

В то же время немецкие "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, а также французский ПСЖ отказались присоединиться к Суперлиге.

Старт турнира намечен на август. В нем сыграют 20 клубов - 15 клубов-основателей (еще три присоединятся к турниру позже) и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне. Матчи будут проходить в середине недели. Команды будут разбиты на две группы, в плей-офф выйдут по пять сильнейших (три - сразу в 1/4 финала, две - в 1/8).

Председателем Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес.

Согласно планам, каждый клуб-участник Суперлиги должен получить 350 миллионов евро.

УЕФА категорически против создания Суперлиги и уже пригрозила клубам и игрокам дисквалификациями.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь