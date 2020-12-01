В Донецке создали новый "Шахтер", который не имеет никакого отношения к всемирно известному клубу.

В так называемой "ДНР" одну из футбольных команд переименовали в "Шахтер".

Об этом сообщает ресурс боевиков.

Источник отмечает, что, по словам футболистов команды, таким образом Донецк "всего лишь восстанавливает историческую справедливость".

Клуб с новым названием дебютировал в зимнем первенстве так называемой "ДНР".

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"Здесь играют воспитанники футбольных школ. То есть - наши местные. Это тот "Шахтер", который был еще при Советском Союзе", - сказал гендиректор команды Руслан Чередников.

Он также заявил, что этот клуб - это "бренд Донбасса".

Стоит отметить, что данный клуб из Донецка никак не связан с чемпионом Украины "Шахтером".

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Автор: Антон Дударь