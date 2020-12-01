В так называемой "ДНР" одну из футбольных команд переименовали в "Шахтер".
Об этом сообщает ресурс боевиков.
Источник отмечает, что, по словам футболистов команды, таким образом Донецк "всего лишь восстанавливает историческую справедливость".
Клуб с новым названием дебютировал в зимнем первенстве так называемой "ДНР".
Читайте также"Плевок в лицо": украинский клуб подписал футболиста, выступавшего в чемпионате "ЛНР"
"Здесь играют воспитанники футбольных школ. То есть - наши местные. Это тот "Шахтер", который был еще при Советском Союзе", - сказал гендиректор команды Руслан Чередников.
Он также заявил, что этот клуб - это "бренд Донбасса".
Стоит отметить, что данный клуб из Донецка никак не связан с чемпионом Украины "Шахтером".
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Надо заканчивать этот конфликт": экс-футболист Динамо предложил провести матч ветеранов сборных Украины и России
- "Не было возможности уехать": выгнанный из украинского клуба футболист объяснил, почему выступал в "ЛНР"
- "Он украинец": экс-футболист сборной Украины заступился за Тимощука, который работает в России
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram