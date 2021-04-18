Главный тренер "горняков" подвел итоги матча с "Динамо", а также прокомментировал возможный уход из клуба.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру после поражения от "Динамо" в 22-м туре УПЛ заявил, что готов к возможному уходу из клуба.

Слова Каштру приводит официальный сайт "Шахтера".

"Я готов ко всему. Моя жизнь всегда строилась на работе. Я всегда жил своей работой: в 17 лет ушел из дома и никогда уже не возвращался. Тот, кто работает, как проработал я, всю жизнь, тот не боится ничего".

Также Каштру прокомментировал результат матча с "Динамо".

"Нам нужно было победить, но мы прекрасно понимали, что "Динамо" будет глубоко закрываться в обороне. Сегодня в принципе была игра без каких-либо моментов - ни у ворот "Динамо", ни у наших. Мало во втором тайме. Было очень сложно вскрывать оборону соперника", - отметил португалец.

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Он подчеркнул, что психологическое преимущество было на стороне "Динамо":

"После того, как "Динамо" забило с пенальти, наша команда уже чувствовала себя неуверенно, а стало еще хуже. "Динамо" было на семь очков впереди нас и ощущало себя комфортно в течение матча. Психологическая составляющая была очень важна. "Динамо" чувствовало себя уверенно, а мы в этом уступали".

Комментируя эпизод с пенальти, Каштру подчеркнул, что не будет оправдывать поражение судейством:

"Мне очень сложно комментировать что-либо по судейству. Маркос говорит мне, что практически не коснулся игрока. Что я могу сказать еще? Посмотрю момент. Я не буду сейчас говорить об арбитраже, объясняя этим нашу сегодняшнюю неудачу".

Напомним, контракт Каштру с "Шахтером" истекает летом.

Шахтер - Динамо: итоги матча

"Динамо" в Киеве обыграло "Шахтер" со счетом 1:0.

За четыре тура до финиша УПЛ "Динамо" лидирует в таблице, опережая "горняков" на 10 очков.

В следующем туре "Динамо" может оформить чемпионство, если победит "Ингулец".

До этого противостояния последний раз "Динамо" побеждало "Шахтер" в рамках УПЛ еще в августе 2018 года.

После этого поединка статистика личных встреч в чемпионате Украины между "Динамо" и "Шахтером" следующая: коллективы провели друг против друга 67 матчей: у дончан - 25 побед, у киевлян тоже 25, еще 17 матчей завершились вничью.

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Автор: Антон Дударь