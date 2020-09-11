Андрей Шевченко подчеркнул, что Марлос и Жуниор Мораес получили украинские паспорта по своей инициативе.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал свое мнение о натурализации бразильцев Марлоса и Жуниора Мораеса.

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Об этом Шевченко сказал в интервью "Вацко Live" на YouTube.

"Прежде всего, это была инициатива самих игроков. Если футболист играет в Украине достаточно времени, чтобы получить паспорт, он его сознательно идет и получает... Он связывает свою жизнь с нашей страной. Он знает язык, его дети ходят здесь в школу, он играет больше шесть лет - это значимая цифра. Я считаю, что он является украинцем", - сказал Шевченко.

Специалист объяснил, в каком случае отнесся бы к натурализации негативно:

"Мой ответ прозвучал очень конкретно. Натурализация, когда специально привозят игроков, через два года им пытаются оформить какой-то паспорт, их заставляют играть. К такой натурализации я отношусь негативно однозначно".

"Но если футболист приехал в нашу страну, в непростое время остался здесь, перевез семью, дети ходят в школу, играет больше 6-7 лет, решил взять украинский паспорт - для меня он украинец. Он играет в нашей стране в непростое время" - подытожил Шевченко.

Марлос и Жуниор Мораес: карьера в сборной Украины

Марлос получил украинский паспорт в сентябре 2017 года, а дебютировал за команду 6 октября. На данный момент он провел в украинской сборной 16 матчей, в которых забил 1 гол.

Жуниор Мораес принял гражданство Украины в марте 2019 года. Нападающий дебютировал за сборную 22 марта того же года и с тех пор провел 5 матчей, в которых голов не забивал.

После дебютных игр Мораеса разгорелся скандал - сборные Люксембурга и Португалии пытались оспорить правомерность натурализации нападающего и его игры за "желто-синих", однако УЕФА вынес вердикт в пользу сборной Украины.

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Автор: Антон Дударь