Андрей Шевченко назвал лучшего игрока национальной команды по итогам мини-сбора.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ввел новую традицию в национальной команде.

Читайте также"Будем рисковать": Шевченко не видит проблемы, если сборная неудачно выступит в Лиге наций

Теперь в сборной Украины будет определяться лучший игрок по итогам подготовительных сборов.

В дальнейшем лучшего игрока команды на сборах тайным голосованием будут определять все футболисты "желто-синих", а в первый раз это сделал Шевченко.

По итогам мини-сбора в Харькове он назвал лучшим Сергея Болбата из "Шахтера".

Об этом Шевченко сообщил во время ужина сборной.

"Весь тренерский штаб и я впечатлены вашей работой, отдачей. Я думаю, что будет правильно, когда мы собираемся, особенно на такие мини-сборы, отмечать лучшего игрока. Лучшего на тренировках, в плане подхода, отношения. Будет правильно, если каждый будет писать втемную тройку своих лучших игроков. Так как первый сбор уже прошел, а я ввел это правило, то можно я выберу лучшего игрока на этом сборе? Считаю, что лучшим был Сережа Болбат. За его отношение", - сказал Шевченко.

Видео опубликовал официальный канал УАФ в YouTube.

Напомним, 3 сентября сборная Украины стартует в Лиге наций 2020-2021.

Сборная Украины в Лиге наций: что нужно знать

Сборная Украины дебютирует в Лиге А, в которую повысилась по результатам первого розыгрыша Лиги наций в сезоне-2019/20. Соперниками нашей сборной по группе будут Испания, Германия и Швейцария.

Команда Андрея Шевченко 3 сентября во Львове будет принимать Швейцарию, а 6 сентября сыграет на выезде с Испанией.

Ранее был опубликован полный календарь украинской сборной в Лиге наций.

Уже известно, в каких городах сборная Украины проведет свои домашние матчи в Лиге наций.

Шевченко заявил, что тренерский штаб сборной будет экспериментировать в матчах Лиги наций.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь