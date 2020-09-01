Андрей Шевченко на тренировке сборной / фото УАФ

Читайте также"Будем рисковать": Шевченко не видит проблемы, если сборная неудачно выступит в Лиге наций

Теперь в сборной Украины будет определяться лучший игрок по итогам подготовительных сборов.

В дальнейшем лучшего игрока команды на сборах тайным голосованием будут определять все футболисты "желто-синих", а в первый раз это сделал Шевченко.

По итогам мини-сбора в Харькове он назвал лучшим Сергея Болбата из "Шахтера".

Об этом Шевченко сообщил во время ужина сборной.

"Весь тренерский штаб и я впечатлены вашей работой, отдачей. Я думаю, что будет правильно, когда мы собираемся, особенно на такие мини-сборы, отмечать лучшего игрока. Лучшего на тренировках, в плане подхода, отношения. Будет правильно, если каждый будет писать втемную тройку своих лучших игроков. Так как первый сбор уже прошел, а я ввел это правило, то можно я выберу лучшего игрока на этом сборе? Считаю, что лучшим был Сережа Болбат. За его отношение", - сказал Шевченко.

Видео опубликовал официальный канал УАФ в YouTube.

Напомним, 3 сентября сборная Украины стартует в Лиге наций 2020-2021.

Сборная Украины в Лиге наций: что нужно знать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь