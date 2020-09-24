"Колос" в третьем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с хорватским клубом.

В рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы украинский "Колос" встретится с хорватской "Риекой". Матч пройдет 24 сентября на стадионе "Руевица" в Риеке.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Риека - Колос.

Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

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Судьба путевки в следующий этап квалификации определится по итогам одной встречи. Победитель этой пары в раунде плей-офф сыграет против победителя пары "Копенгаген" - "Пяст".

"Риека"

"Риека" в прошлом сезоне стала бронзовым призером чемпионата Хорватии, а также обладателем Кубка Хорватии и начинает свой путь в квалификации Лиги Европы с третьего отборочного раунда.

В чемпионате Хорватии 2020-2021 команда, которую возглавляет словенец Симон Рожман, стартовала с переменным успехом. "Риека" одержала две победы и два раза проиграла. Свой предыдущий матч "Риека" провела еще 12 сентября - на выезде со счетом 0:3 команда проиграла "Осиеку".

Отметим, что перед игрой с "Колосом" "Риека" продала своего лучшего бомбардира Антонио Чолака (20 голов в 40 матчах в прошлом сезоне).

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"Колос"

"Колос" в этом сезоне дебютирует в еврокубках. Команда завоевала это право, выиграв плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы. "Колосу" удалось пробиться на евроарену уже в своем дебютном сезоне в элитном дивизионе чемпионата Украины.

В квалификации ЛЕ "Колос" стартовал со второго раунда. Команда Руслана Костышина преподнесла сюрприз, обыграв на выезде "Арис" со счетом 2:1.

"Колос" неплохо начал и новый чемпионат Украины, набрав 6 очков в трех турах. После поражения от "Шахтера" (1:3) клуб из Ковалевки разгромил "Львов" (4:0) и обыграл "Рух" (2:1).

Ориентировочные составы

"Риека": Пршкало, Распопович, Галович, Велковски, Галешич, Андрияшевич, Чапан, Стефули, Павичич, Гнезда, Мурич

"Колос": Волынец, Гавриш, Петров, Новак, Кравченко, Богданов, Задоя, Емец, Смирный, Антюх, Лысенко

Слова перед матчем

Главный тренер "Риеки" Симон Рожман:

"Выход "Колоса" в эту стадию соревнований не стал для меня неожиданностью. Мы будем играть с сильной и агрессивной командой, у которой практически нет перепадов в игре. Они пропускают немного и это неспроста".

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин:

"Собранной информации о «Риеке» было предостаточно, чтобы качественно подготовиться к противостоянию. На этом этапе нужно учитывать каждую мелочь. Ослабит ли "Риеку" уход голеадора Антонио Чолака в ПАОК? Сложно сказать, ведь "Риека" сразу же арендовала талантливого нападающего Сандро Куленовича из загребского "Динамо".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров во главе с португальцем Тиагу Мартиншем.

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Автор: Антон Дударь