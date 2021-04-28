Все голы были забиты в первом тайме.

"Челси" приехал в гости к мадридскому "Реалу" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, который прошел на стадионе "Альфредо ди Стефано". Поединок закончился со счетом 1:1.

Первый тайм начался под аккомпанемент дождя. "Реал" старался прессинговать, однако более организованным и целостным был именно "Челси". Лондонцы создали убойный момент, когда Тимо Вернер нашел мяч в штрафной и в упор расстреливал ворота "сливочных", но экс-вратарь "Челси" Тибо Куртуа спас "Реал" прекрасным сейвом.

Команда Томаса Тухеля продолжала давить и смогла первой открыть счет в матче усилиями Кристиана Пулишича. Однако, мадридцы сравняли счет еще до перерыва, когда после штрафного удара Карим Бензема мастерски обработал мяч прямо в воздухе и с разворота пробил в "девятку".

Во втором тайме команды играли осторожно и не спешили рисковать. Зинедин Зидан выпустил свое главное творческое оружие - Эдена Азара. Но бельгиец не смог расстроить свой бывший клуб. Встреча завершилась вничью 1:1. Как следствие "Челси" подходит к ответному матчу имея гол на выезде, что добавляет психологической уверенности.

"Реал" - "Челси" - 1:1

Голы: Бензема, 29 - Пулишич, 14

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Одриосола, 76), Милитао, Варан, Начо, Марсело (Асенсио, 76), Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус (Азар, 66), Бензема (Родриго, 92).

"Челси": Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 66), Рюдигер, Кристенсен, Силва, Чилвелл, Жоржиньо, Канте, Маунт, Пулишич (Зиеш, 66), Вернер (Хаверц, 66).

Предупреждение: Винисиус, 27, Кроос, 60, Марсело, 65, Варан, 78, Одриосола, 89 - Пулишич, 38.

Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Реал" - "Челси": итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан хавбек "Челси" Кристиан Пулишич, ставший автором первого забитого мяча во встрече (оценка 8,5).

Карим Бензема забил свой 71-й мяч в Лиге чемпионов, что сделало его четвертым бомбардиром в истории турнира. Такое же количество забитых имеет Рауль, а больше только у Лео Месси, Роберта Левандовски и Криштиану Роналду.

Тьяго Силва в возрасте 36 лет и 217 дней стал самым старшим полевым игроком в полуфинале Лиги чемпионов с 2011 года. Тогда легенда "Ман Юнайтед" Райян Гиггз в возрасте 37 лет и 148 дней сыграл полуфинальный матч против "Шальке".

Ответный матч запланирован на 5 мая в Лондоне.

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Автор: Артем Будрин