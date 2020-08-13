РБ Лейпциг - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В противостоянии "РБ Лейпциг" и "Атлетико" определится второй полуфиналист ЛЧ.

13 августа на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне пройдет матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "РБ Лейпциг" и "Атлетико".

РБ Лейпциг - Атлетико: где смотреть матч по ТВ

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча РБ Лейпциг - Атлетико.

Начало встречи - в 22.00.

Судьба путевки в полуфинал решится по итогам одного матча. Эта встреча, как и другие поединки "Финала восьми" ЛЧ, пройдет при пустых трибунах.

РБ Лейпциг - Атлетико: прогноз букмекеров

На предыдущей стадии турнира "РБ Лейпциг" дважды обыграл "Тоттенхэм" (1:0 и 3:0). "Атлетико" удалось выбить из борьбы прошлогоднего победителя Лиги чемпионов "Ливерпуль" (1:0 и 3:2).

Уже известно, что в полуфинале победитель матча "РБ Лейпциг" - "Атлетико" встретится с ПСЖ.

Лига чемпионов, Финал восьми, 1/4 финала

РБ Лейпциг - Атлетико

Онлайн-трансляция

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Автор: Антон Дударь