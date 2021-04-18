Николай Матвиенко в этом сезоне провел за Шахтер 27 матчей / фото ФК Шахтер

Защитник "Шахтер" и сборной Украины Николай Матвиенко в летнее межсезонье может перейти в "Тоттенхэм".

Об этом сообщает Football.ua.

По информации источника, после матча "Шахтер" - "Динамо" украинский защитник общался с агентом Франсиско Хавьером Эспаньолой касательно перехода в "Тоттенхэм".

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Клиентами этого агента являются игроки "Тоттенхэма" Сон Хын Мин и Деле Алли, защитник "Реала" Рафаэль Варан и ряд других футболистов.

Николай Матвиенко: возможный трансфер

  • "Тоттенхэм" - не первый клуб, который интересуется Матвиенко. Зимой 2020 года украинец был близок к переходу в "Арсенал", однако трансфер не состоялся. Позже в "Шахтере" объяснили, почему футболист не перешел в клуб АПЛ.
  • Прошлым летом сообщалось о том, что в услугах Матвиенко заинтересован итальянский "Наполи", однако украинец остался в "Шахтере".
  • В текущем сезоне на счету Матвиенко 27 матчей за "Шахтер", 1 гол и 3 ассиста.
  • За сборную Украины защитник провел 33 матча.

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Автор: Антон Дударь