Украинец из Шахтера может перейти в английский топ-клуб - СМИ

Николай Матвиенко уже общался с агентом на тему перехода в "Тоттенхэм".

Защитник "Шахтер" и сборной Украины Николай Матвиенко в летнее межсезонье может перейти в "Тоттенхэм". Об этом сообщает Football.ua. По информации источника, после матча "Шахтер" - "Динамо" украинский защитник общался с агентом Франсиско Хавьером Эспаньолой касательно перехода в "Тоттенхэм". Читайте такжеБразильский клуб объявил о подписании покинувшего Шахтер Тайсона (видео) Клиентами этого агента являются игроки "Тоттенхэма" Сон Хын Мин и Деле Алли, защитник "Реала" Рафаэль Варан и ряд других футболистов. Николай Матвиенко: возможный трансфер "Тоттенхэм" - не первый клуб, который интересуется Матвиенко. Зимой 2020 года украинец был близок к переходу в "Арсенал", однако трансфер не состоялся. Позже в "Шахтере" объяснили, почему футболист не перешел в клуб АПЛ.

Прошлым летом сообщалось о том, что в услугах Матвиенко заинтересован итальянский "Наполи", однако украинец остался в "Шахтере".

В текущем сезоне на счету Матвиенко 27 матчей за "Шахтер", 1 гол и 3 ассиста.

За сборную Украины защитник провел 33 матча. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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