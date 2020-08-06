Манчестер Сити купил потенциального конкурента для Зинченко за 45 миллионов евро

"Горожане" усилились Натаном Аке из "Борнмута".

"Манчестер Сити" усилился защитником "Борнмута" Натаном Аке.

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Об этом сообщил официальный сайт "горожан".

Сумма трансфера не разглашается, однако британские СМИ писали о том, что вице-чемпион Англии заплатил за 25-летнего нидерландца 45 миллионов евро. Контракт с игроком подписан на пять лет.

В минувшем сезоне Аке провел 30 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи за "Борнумт". При этом клуб вылетел из Английской Премьер-лиги.

Стоит отметить, что новичок "горожан" является левоногим центральным защитником, который также может сыграть на левом фланге. Таким образом, Аке является потенциальным конкурентом для украинца Александра Зинченко на позиции левого защитника.

Это уже второе пополнение для "Ман Сити" за последние дни. Ранее клуб подписал вингера "Валенсии" Феррана Торреса.

Как сообщал УНИАН, Зинченко принял участие в презентации новой формы "Манчестер Сити".

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