Динамо сделало предложение по трансферу лучшего бомбардира чемпионата Хорватии - СМИ

Киевляне хотят подписать Мирко Марича.

Киевское "Динамо" вступило в переговоры с хорватским "Осиеком" по трансферу нападающего Мирко Марича.

Об этом сообщает 24sata.hr.

По информации источника, "Динамо" предложило за 24-летнего футболиста 4 миллиона евро.

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Также отмечается, что интерес к игроку проявляет итальянская "Монца".

"Динамо" интересовалось Маричем еще в зимнее межсезонье, но тогда "Осиек" отказался продавать игрока за 5 миллионов евро.

Марич является лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии. На его счету 19 голов в 29 матчах этого сезона.

Ранее УНИАН сообщал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис озвучил бюджет "Динамо" и рассказал о зарплатах футболистов.

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