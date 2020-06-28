Динамо сделало предложение по трансферу лучшего бомбардира чемпионата Хорватии - СМИ
15:10, 28 июня 2020Футбол
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Киевляне хотят подписать Мирко Марича.
Мирко Марич забил 19 голов в чемпионате Хорватии / фото nk-osijek.hr
Киевское "Динамо" вступило в переговоры с хорватским "Осиеком" по трансферу нападающего Мирко Марича.
Об этом сообщает 24sata.hr.
По информации источника, "Динамо" предложило за 24-летнего футболиста 4 миллиона евро.
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Также отмечается, что интерес к игроку проявляет итальянская "Монца".
"Динамо" интересовалось Маричем еще в зимнее межсезонье, но тогда "Осиек" отказался продавать игрока за 5 миллионов евро.
Марич является лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии. На его счету 19 голов в 29 матчах этого сезона.
Ранее УНИАН сообщал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис озвучил бюджет "Динамо" и рассказал о зарплатах футболистов.
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