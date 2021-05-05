Александр Зинченко великолепно сыграл против "Пари Сен-Жермен".

Футболист сборной Украины Александр Зинченко 4 мая помог "Манчестер Сити" повторно обыграть ПСЖ (2:0) и выйти в финал Лиги чемпионов.

Зинченко провел великолепный матч, и после игры фанаты "Ман Сити" рассыпались в комплиментах в адрес украинца.

"Легендарный левый защитник Зинченко Карлос".

"Этим вечером Зинченко выиграл больше, чем матч. Он покорил наши сердца. Он мог уйти (из клуба, - Прим.), но остался и боролся. В конце матча он заплакал. Для него это значило так же много, как и для всех нас".

"Зинченко оставил все на поле, абсолютно все. Это игрок, который упорней всех боролся, чтобы быть частью этой команды. Невозможно любить его сильнее".

"Что за выступление в исполнении Зинченко сегодня! После финального свистка можно было увидеть, как много это для него значило. Сыграл большую роль при первом голе, а затем сделал важный блок, не позволив Неймару забить. Выглядел очень солидно и был ключевым элементом этой команды".

"Думаю, пришло время признать, что Александр Зинченко - один из лучших левых защитников мира".

"Кто был для вас лучшим игроком по итогам двух матчей? Для меня Зинченко".

"Зинченко сделал разницу в первом матче. Он старался изо всех сил во второй игре. Он обязан сыграть в финале. Эта четверка защитников - самая надежная из тех, которые мы могли бы сыграть. Нереальный игрок. У него столько желания. Нужно дать ему новый контракт".

"Александр Владимирович Зинченко провел лучший матч в своей жизни. Что за выступление, что за игрок!".

"Кто бы мог подумать, что за три года Зинченко превратится в одного из самых надежных учеников Пепа на поле. Временами он поддавался эмоциям и терял хладнокровие. Но его нельзя винить. Ему пришлось так тяжело работать, чтобы попасть сюда. Тяжелее, чем всем остальным".

"Зинченко хотели продать в "Вулверхэмптон", но парень сказал: "Нет-нет-нет". И теперь он творит историю "Сити". Отличная работа, Алекс!".

"Если Альфонсо Дэвиса называли лучшим левым защитником мира после матча с "Барсой" в прошлом сезоне, тогда Олекс Зинченко - лучший левый защитник мира после теста от ПСЖ".

Кроме того, болельщики писали:

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"Зинченко гораздо лучше, чем Канселу", "Зинченко - самый недооцененный игрок в мире". "Забудьте о новом левом защитнике. Вот наше будущее", "Шокирован тем, насколько хорош Зинченко в последнее время", "К вашему сведению, Зинченко стоил всего 1,5 миллиона фунтов", "За эти два матча Зинченко зацементировал себе место в составе на очень долгое время. Вдохновляющее выступление и впечатляющий менталитет".

Александр Зинченко: цифры в матче с ПСЖ

В ответном матче 1/2 финала Зинченко провел на поле весь матч. Он отдал предголевую передачу при первом взятии ворот и начал вторую голевую атаку "Сити". В его пассиве - желтая карточка.

По итогам матча Зинченко получил от портала WhoScored оценку 7,5 - четвертую самую высокую среди игроков "Ман Сити".

За матч Зинченко 83 раза коснулся мяча (больше всех в составе "Сити"), отдал 70 передач, 67 из которых точные (больше всех в составе "Сити"), 4 раза успешно отобрал мяч из 4 попыток, совершил 2 выноса, 1 перехват, заблокировал 1 удар.

Зинченко стал первым с 2013 года украинцем, команда которого вышла в финал Лиги чемпионов, после Анатолия Тимощука в составе "Баварии".

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Автор: Антон Дударь