Дружба между легендами длится уже давно.

Криштиану Роналду получил поздравления от легендарного бразильца Пеле после того, как побил его рекорд по количеству голов в официальных матчах.

Сообщение с теплыми словами "Король футбола" обнародовал на своей странице в Instagram.

"Криштиану, жизнь - это одиночный полет. У каждого свое путешествие, и как же прекрасно твоё! Я восхищаюсь тобой, люблю наблюдать за твоей игрой, это ни для кого не секрет", - написал Пеле.

Также бразилец добавил:

"Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я жалею лишь о том, что не могу тебя обнять. Но я оставляю это фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая длится уже много лет".

Во время матча против "Кальяри" 14 марта португалец оформил хет-трик и обогнал Пеле. Роналду достиг отметки в 770 забитых голов. У 80 - летнего бразильца - 767.

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Криштиану Роналду: последние достижения

В 2020 году Роналду провел 38 официальных матчей за "Ювентус", забил 39 мячей и отдал 6 ассистов.

Роналду был признан лучшим футболистом 21 века по версии Globe Soccer Awards.

Также Роналду попал в символическую сборную всех времен France Football.

В прошлом году Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную. У Криштиану 102 гола за сборную Португалии. До исторического рекорда всего 7 мячей. У экс-нападающего сборной Ирана Али Даеи 109 голов.

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Автор: Будрин Артем