В доме игрок был вместе со своей семьей.

Футболист итальянской "Ромы" Крис Смоллинг стал жертвой разбойников, которые осмелились ночью пролезть в его дом и украсть ценные вещи.

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Трое неизвестных лиц в маске прорвались в дом к 31-летнему англичанину, когда он и семья легли спать. Смоллинг был с женой и двухлетним сыном.

Грабители, угрожая расправой, заставили Криса отдать часы Rolex и различные ювелирные украшения. После того как преступная группировка покинула дом, жена вызвала полицию, которая начала проводить следствие.

Заметим, что с 2010 по 2020 год Смоллинг сыграл 206 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил в них 12 голов. С осени прошлого года англичанин стал полноценным игроком "Ромы", до того проведя один сезон в аренде за "волков".

За сборную Англии защитник провел 31 поединок и отметился одним забитым мячом.

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Автор: Будрин Артем