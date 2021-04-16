Футболист итальянской "Ромы" Крис Смоллинг стал жертвой разбойников, которые осмелились ночью пролезть в его дом и украсть ценные вещи.
Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Трое неизвестных лиц в маске прорвались в дом к 31-летнему англичанину, когда он и семья легли спать. Смоллинг был с женой и двухлетним сыном.
Грабители, угрожая расправой, заставили Криса отдать часы Rolex и различные ювелирные украшения. После того как преступная группировка покинула дом, жена вызвала полицию, которая начала проводить следствие.
Заметим, что с 2010 по 2020 год Смоллинг сыграл 206 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил в них 12 голов. С осени прошлого года англичанин стал полноценным игроком "Ромы", до того проведя один сезон в аренде за "волков".
За сборную Англии защитник провел 31 поединок и отметился одним забитым мячом.
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