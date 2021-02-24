Сам Карлос Самбрано отрицает, что уехал с места ДТП.

Перуанский экс-защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано, который сейчас выступает в Аргентине, попал в ДТП.

Об этом сообщает La Nacion.

Инцидент произошел еще 2 февраля в Буэнос-Айресе.

Читайте также"Меня аж трусит": футболист сборной Украины едва не попал в аварию (видео)Автомобиль Audi A4, за рулем которого находился Самбрано, сбил мотоциклиста, работающего курьером. Позже Audi A4 с перуанскими номерами был обнаружен полицией на стоянке в 400 метрах от места совершения ДТП. На авто были следы повреждений после аварии.

Пострадавший написал заявление в полицию. Он подчеркнул, что Самбрано совершил "безрассудный маневр", резко повернув на 90 градусов, после чего скрылся с места совершения ДТП. По словам мотоциклиста, первую помощь ему оказали случайные прохожие.

Сам Самбрано подтвердил, что сбил мотоциклиста, однако отрицает то, что он скрылся с мест происшествия. По его версии, он оставался в машине, а с пострадавшим и полицией общался человек, который ехал на пассажирском сиденье.

В ближайшее время дело будет передано в суд.

Карлос Самбрано: неудачный период карьеры в "Динамо"

Самбрано был игроком "Динамо" с января 2018 года по январь 2020 года. При этом за первую команду киевлян он так и не дебютировал, а в составе молодежной провел 7 игр, забив 1 мяч.

В сезоне 2018-2019 Самбрано на правах аренды играл за "Базель", а 1 февраля 2020 года за 1,5 миллиона евро перешел в аргентинский "Бока Хуниорс".

За сборную Перу Самбрано играл в 54 матчах и забил 4 гола.

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Автор: Антон Дударь