Днепр-1 не смог обыграть дебютанта УПЛ

"Ингулец" набрал одно очко в своем дебютном матче в высшем дивизионе.

В рамках первого тура УПЛ дебютант высшего дивизиона "Ингулец" встречался с "Днепром-1".

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Команды проводили матч на "Днепр-Арене", но он был домашним для "Ингульца".

Встреча завершилась вничью. Команды обменялись голами до перерыва.

"Ингулец" - "Днепр-1" - 1:1

Голы: Балан, 42 - Цуриков, 33

"Ингулец": Шуст, Балан, Семенко, Ковалев, Квасный (Синегуб, 81), Лупашко (Шишка, 73), Кучеренко, Козак (Мкомола, 73), Запорожец, Щедрый (Бартулович, 68), Сичинава

"Днепр-1": Сарнавский, Адамюк, Логинов, Сафронов, Тейлор (Чичиков, 90), Кравченко, Вакулко (Когут, 46), Дубинчак, Хобленко, Довбик (Ярмолюк, 78), Цуриков (Назаренко, 77)

Предупреждения: Щедрый, Лупашко, Квасный - Адамюк, Вакулко, Кравченко, Когут

1-й тур УПЛ: что нужно знать

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Автор: Антон Дударь