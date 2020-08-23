Днепр-1 не смог обыграть дебютанта УПЛ
В рамках первого тура УПЛ дебютант высшего дивизиона "Ингулец" встречался с "Днепром-1".
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Команды проводили матч на "Днепр-Арене", но он был домашним для "Ингульца".
Встреча завершилась вничью. Команды обменялись голами до перерыва.
"Ингулец" - "Днепр-1" - 1:1
Голы: Балан, 42 - Цуриков, 33
"Ингулец": Шуст, Балан, Семенко, Ковалев, Квасный (Синегуб, 81), Лупашко (Шишка, 73), Кучеренко, Козак (Мкомола, 73), Запорожец, Щедрый (Бартулович, 68), Сичинава
"Днепр-1": Сарнавский, Адамюк, Логинов, Сафронов, Тейлор (Чичиков, 90), Кравченко, Вакулко (Когут, 46), Дубинчак, Хобленко, Довбик (Ярмолюк, 78), Цуриков (Назаренко, 77)
Предупреждения: Щедрый, Лупашко, Квасный - Адамюк, Вакулко, Кравченко, Когут
1-й тур УПЛ: что нужно знать
- Первый тур УПЛ 2020-2021 проходит с 21 по 23 августа.
- Матчи первого тура проходят без зрителей.
- Поединок между "Львовом" и "Минаем" был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе львовян.
- Киевское "Динамо" стартовало в чемпионате с победы. В первом официальном матче Мирчи Луческу динамовцы разгромили "Олимпик".
- Три очка набрал и "Шахтер". Чемпион Украины не реализовал два пенальти, но сумел разобраться с "Колосом".
- Еще в двух матчах тура "Десна" выиграла у "Зари", а "Александрия" разгромила "Мариуполь".
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