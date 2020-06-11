Футболист сборной Украины впервые с июля отличился голом в Европе (видео)

Игорь Харатин забил за "Ференцварош" Сергея Реброва.

Украинский полузащитник Игорь Харатин отличился забитым голом за "Ференцварош" в матче 28-го тура чемпионата Венгрии против "Пакша".

На 82-й минуте Харатин сделал счет 2:0 - украинец переправил мяч в ворота с довольно близкого расстояния после подачи со штрафного.

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Для Харатина этот гол стал первым за "Ференцварош" с июля прошлого года. Всего на счету полузащитника 2 гола и 2 результативные передачи в 41 матче сезона.

Отметим, что "Ференцварош" в итоге не сумел удержать свое преимущество - в конце встречи команда пропустила дважды и сыграла вничью 2:2.

Несмотря на это, команда Сергея Реброва продолжает уверенно лидировать в чемпионате Венгрии. "Ференцварош" опережает ближайшего преследователя на 9 очков.

Напомним, весной Харатин получил дебютный вызов в сборную Украины, однако мартовские матчи "желто-синих" были отменены из-за пандемии коронавируса.

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