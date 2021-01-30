Евгений Хачериди ищет новый клуб.

Украинский защитник Евгений Хачериди досрочно расторг контракт с "Динамо" Брест.

Об этом сообщает Meta-ratings.

Соглашение 33-летнего Хачериди с белорусским клубом было рассчитано до конца 2021 года.

Экс-защитник киевского "Динамо" имеет предложения от других команд по чемпионату Беларуси. Однако, для него приоритет - продолжить карьеру в другой стране.

Напомним, что в Бресте Хачериди играл еще с двумя украинцами - Милевским и Нойком. Оба уже сменили клубную прописку.

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Евгений Хачериди: карьера после "Динамо" Киев

После ухода из киевского "Динамо" в 2018 году Хачериди перешел в ПАОК. В греческом клубе он провел сезон 2018-2019, однако не сумел закрепиться в составе, сыграв лишь в одиннадцати матчах.

В июне 2019-го Хачериди получил статус свободного агента, а в октябре подписал контракт с брестским "Динамо", за которое дебютировал уже в 2020 году.

В апреле Хачериди оказался в центре скандала, когда во время матча чемпионата Беларуси получил красную карточку, а после игры пытался выяснить отношения с арбитром. В итоге Хачериди получил пятиматчевую дисквалификацию, а также штраф от клуба.

В 2020 году 33-летний Хачериди провел за "Динамо" 20 матчей, в которых голов не забивал.

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Автор: Будрин Артем