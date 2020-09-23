Команда Мирчи Луческу сделала серьезную заявку на выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Киевское "Динамо" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов играло с "Гентом" на выезде.

Киевляне одержали победу со счетом 2:1.

Мирча Луческу выставил на этот матч тот же стартовый состав, который начинал игру против АЗ.

"Динамо" удалось выйти вперед уже на 9-й минуте. Александр Караваев вошел в штрафную, прострелил на Виталия Буяльского, тот в касание переправил на Владислава Супрягу, который завершил атаку ударом с пары метров. Арбитры в поле сперва не засчитали взятие ворот из-за офсайда, но VAR помог "Динамо" - у Супряги не было положения вне игры.

В дальнейшем "Динамо" действовало от обороны и перед перерывом пропустило. Угловой у ворот киевлян завершился точным ударом головой в исполнении Тима Кляйндинста, который заменил травмировавшегося Романа Яремчука. В этом эпизоде на выходе ошибся Георгий Бущан.

На 53-й минуте "Гент" остался в меньшинстве - украинец Роман Безус получил две желтые карточки за четыре минуты и покинул поле.

Воплотить численный перевес в преимущество в счете "Динамо" удалось на 79-й минуте. После удара Виктора Цыганкова и рикошета мяч отскочил к Карлосу де Пене, который пробил между ног голкиперу.

В концовке встречи "Динамо" владело преимуществом, но забить еще раз киевлянам не удалось.

"Гент" - "Динамо" - 1:2

Голы: Кляйндинст, 41 - Супряга, 9, де Пена, 79

"Гент": Руф, Кастро-Монтес, Пластун, Нгадеу-Нгаджуи, Нуриу Фортуна, Овусу, Дорш, Безус, Оджиджа-Офое, Яремчук (Кляйндинст, 25), Депуатр (Мохаммади, 72)

"Динамо": Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко (Шепелев, 81), де Пена, Родригес (Цыганков, 59), Супряга (Вербич, 66)

Предупреждения: Фортуна, Безус, Оджиджа-Офое (Ботака, 62) - Родригес, Шепелев

Удаление: Безус, 53

"Динамо" в квалификации Лиги чемпионов: главное

"Динамо" стартовало в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда. В одноматчевой дуэли киевляне прошли нидерландский АЗ, победив со счетом 2:0.

Победитель противостояния "Гент" - "Динамо" получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Ответная игра против "Гента" пройдет 29 сентября в Киеве.

"Динамо" может пробиться в групповой этап ЛЧ впервые с сезона 2016-2017.

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Автор: Антон Дударь