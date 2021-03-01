Нападающий клуба "Аль-Ахли" Джидда Султан Мендаш отметился невероятным промахом в матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фейсали".
Читайте также"Трюк выполнял профессионал": французский вратарь едва не забил эпичный автогол (видео)"Аль-Ахли" выбежал в контратаку, в которой одноклубник Мендаша Абдуррахман Гариб сделал все для своего партнера по команде. Он выкатил мяч на пустые ворота, однако Мендаш в касание умудрился промахнуться.
Стоит отметить, что ошибка нападающего дорого обошлась его команде. "Аль-Ахли" вел со счетом 1:0, но дважды пропустил в концовке и проиграл - 1:2.
Напомним, в 2018-2019 годах команду из Джидды тренировал украинец Сергей Ребров.
Видео промаха футболиста опубликовал популярный Instagram-аккаунт "433".
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