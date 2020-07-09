"Кубка недостаточно": Динамо не будет отмечать завоевание трофея

Алексей Михайличенко отметил, что игроки уже настраиваются на следующий матч.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал победу команды в финале Кубка Украины. Столичная команда в решающей игре одолела полтавскую "Ворсклу" в серии пенальти - 8:7 (игровой счет - 1:1).

Читайте такжеДинамо в серии пенальти обыграло Ворсклу и завоевало Кубок Украины

Специалиста цитирует dynamo.kiev.ua.

"В самом деле, получился кубковый матч. В таких поединках не важно, на каком месте находится команда, в какой лиге играет. Это кубковый матч - совсем другие эмоции, другие нервы. Обе команды долго шли к этому матчу, проделали долгий путь. Здесь все решается в одной игре. Хочу поблагодарить "Ворсклу" за ту игру, которую они показали, за характер, было непросто.

Мы добились желаемого результата, это очень важно для нашей команды, для многих молодых футболистов, для которых этот трофей первый. Поздравляю их, я рад, что они прочувствовали эту атмосферу", - заявил Михайличенко.

Тренер отметил, что команда не собирается отмечать этот успех, так как впереди борьба за серебро в УПЛ и путевку в Лигу чемпионов:

"Это важная победа, но я сказал ребятам: "У нас уже есть Лига Европы. Если нам достаточно, давайте праздновать. Если нет - готовимся к следующей игре". Все, конечно же, сказали, что нет, готовимся к следующему матчу. Все прекрасно все понимают".

Под руководством Михайличенко динамовцы завоевали пятый трофей. При этом тренере команда выиграла чемпионат и Кубок в сезоне-2002/03, а также чемпионат и Суперкубок в сезоне-2003/04.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" сравнялось с "Шахтером" по количеству трофеев в истории независимой Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram