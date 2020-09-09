Игорь Суркис определился с ценниками на трех футболистов.

В сети озвучили суммы, за которые президент "Динамо" Игорь Суркис готов продать главных молодых талантов клуба: Виктора Цыганкова, Виталия Миколенко и Владислава Супрягу.

Читайте также"Рассматривали всерьез": в Динамо рассказали, кто мог возглавить команду вместо Луческу

Об этом стало известно Telegram-каналу Динамо Киев Inside.

Президент "Динамо" готов отпустить Цыганкова за 25 миллионов евро, Миколенко - за 30 миллионов, а Супрягу - за 15.

"Меньше предлагать не стоит", - отмечает источник.

В то же время сообщается, что "Динамо" получило предложение по Цыганкову - меньше 25 миллионов, но "допустимое". В данный момент стороны ведут переговоры.

Возможные трансферы Цыганкова, Миколенко и Супряги: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь