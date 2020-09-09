В сети озвучили суммы, за которые президент "Динамо" Игорь Суркис готов продать главных молодых талантов клуба: Виктора Цыганкова, Виталия Миколенко и Владислава Супрягу.
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Об этом стало известно Telegram-каналу Динамо Киев Inside.
Президент "Динамо" готов отпустить Цыганкова за 25 миллионов евро, Миколенко - за 30 миллионов, а Супрягу - за 15.
"Меньше предлагать не стоит", - отмечает источник.
В то же время сообщается, что "Динамо" получило предложение по Цыганкову - меньше 25 миллионов, но "допустимое". В данный момент стороны ведут переговоры.
Возможные трансферы Цыганкова, Миколенко и Супряги: последние новости
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу считает, что Виктора Цыганкова нужно продавать, "если будет хорошее предложение". Об этом сообщил Игорь Суркис.
- В услугах Владислава Супряги заинтересована "Болонья". В итальянском клубе уже комментировали переговоры по трансферу форварда. По последним данным СМИ, "Болонья" активизировала переговорный процесс.
- Виталий Миколенко попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". Также, по информации СМИ, защитником интересуется "Милан".
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