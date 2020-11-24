По мнению Игоря Жабченко, каталонцам надо не давать играть в свой футбол.

Бывший полузащитник сборной Украины Игорь Жабченко оценил перспективы киевского "Динамо" в домашнем матче с "Барселоной" в Лиге чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.

Слова Жабченко приводит zbirna.com.

"Тогда (в первом матче - прим.) казалось, что в первые 10 минут матча "Барселона" может закатать "Динамо". Наша команда испытала сильное давление. Но потом динамовцы почувствовали, что можно играть с этой "Барселоной". Были хорошие отрезки. В Киев не приехал Месси, еще пару ведущих игроков. Значит, ребята будут сражаться, и у них все может получиться.

Надо не боятся играть в футбол. "Барселона" любит повозиться с мячом, контролировать его. Но когда каталонцы сталкиваются с прессингом, когда их начинаешь "душить", их игра просто катастрофа.

Их матч с "Динамо" в Барселоне показал, что можно быть наглыми, прессинговать, играть компактно и выбегать в острые контратаки, тогда можно добиться положительного результата", - сказал эксперт.

Экс-футболист считает, что такой поединок - возможность для перспективных игроков проявить себя:

"В таких матчах, как с "Барселоной", тоже можно заявлять о себе, как сделал тот же вратарь Нещерет. Полгода назад никто не знал Забарного, а сейчас он уже вызывается в сборную. Для молодых игроков это хороший шанс, у "Динамо" хорошая перспектива. И матч с "Барселоной" - отличный шанс молодым игрокам проявить себя, поднять свою стоимость".

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

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Автор: Данил Слесь