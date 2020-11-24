Бывший полузащитник сборной Украины Игорь Жабченко оценил перспективы киевского "Динамо" в домашнем матче с "Барселоной" в Лиге чемпионов.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.
Слова Жабченко приводит zbirna.com.
"Тогда (в первом матче - прим.) казалось, что в первые 10 минут матча "Барселона" может закатать "Динамо". Наша команда испытала сильное давление. Но потом динамовцы почувствовали, что можно играть с этой "Барселоной". Были хорошие отрезки. В Киев не приехал Месси, еще пару ведущих игроков. Значит, ребята будут сражаться, и у них все может получиться.
Надо не боятся играть в футбол. "Барселона" любит повозиться с мячом, контролировать его. Но когда каталонцы сталкиваются с прессингом, когда их начинаешь "душить", их игра просто катастрофа.
Их матч с "Динамо" в Барселоне показал, что можно быть наглыми, прессинговать, играть компактно и выбегать в острые контратаки, тогда можно добиться положительного результата", - сказал эксперт.
Экс-футболист считает, что такой поединок - возможность для перспективных игроков проявить себя:
"В таких матчах, как с "Барселоной", тоже можно заявлять о себе, как сделал тот же вратарь Нещерет. Полгода назад никто не знал Забарного, а сейчас он уже вызывается в сборную. Для молодых игроков это хороший шанс, у "Динамо" хорошая перспектива. И матч с "Барселоной" - отличный шанс молодым игрокам проявить себя, поднять свою стоимость".
"Динамо" - "Барселона": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Барселона" состоится сегодня в Киеве на "Олимпийском". Где смотреть игру по ТВ.
- После первого круга "Динамо" набрало 1 очко и занимает третье место в группе G. У "Барселоны" - 9 очков и первая позиция.
- Встреча команд в первом круге завершилась победой "Барселоны" со счетом 2:1. Киевляне играли на "Камп Ноу" в ослабленном из-за коронавируса составе.
- Известно, кто будет судить предстоящий поединок.
- Из-за травм и по другим причинам игру на "Олимпийском" пропустят ключевые игроки "Барсы" - капитан Лионель Месси, Френки де Йонг, Жерар Пике, Серхи Роберто, Ансу Фати и Серхио Бускетс.
- "Барселона" решила не проводить тренировку перед матчем в Киеве из-за ситуации с коронавирусом в Украине.
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