Сергей Щербаков весело провел время с легендой в одном из пабов.

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Сергей Щербаков вспомнил историю, как познакомился с ныне покойным Диего Марадоной.

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Как рассказал Щербаков "Чемпиону", он проходил курс лечения на Кубе и случайно встретил легенду футбола:

"Я отправился на остров Свободы проходить курс лечения. Там же курс лечения проходил, кажется, от наркотической зависимости Марадона. Диего вообще был большим другом Фиделя Кастро.

Пересеклись с Марадоной в одном из гаванских пабов. Посидели, пообщались. Диего мне футболку подарил. Познакомил со своей спутницей. А потом еще акробатический трюк продемонстрировал: поставил себе на живот бокал шампанского - прямо как мяч на грудь. По-моему, даже капли шампанского не пролив. Еще тазом в такт латиноамериканской музыке вращал. Я смеялся от души. Диего запомнился мне очень позитивным человеком", - признался Щербаков.

Диего Марадона: главное

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Автор: Данил Слесь