Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Сергей Щербаков вспомнил историю, как познакомился с ныне покойным Диего Марадоной.
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Как рассказал Щербаков "Чемпиону", он проходил курс лечения на Кубе и случайно встретил легенду футбола:
"Я отправился на остров Свободы проходить курс лечения. Там же курс лечения проходил, кажется, от наркотической зависимости Марадона. Диего вообще был большим другом Фиделя Кастро.
Пересеклись с Марадоной в одном из гаванских пабов. Посидели, пообщались. Диего мне футболку подарил. Познакомил со своей спутницей. А потом еще акробатический трюк продемонстрировал: поставил себе на живот бокал шампанского - прямо как мяч на грудь. По-моему, даже капли шампанского не пролив. Еще тазом в такт латиноамериканской музыке вращал. Я смеялся от души. Диего запомнился мне очень позитивным человеком", - признался Щербаков.
Диего Марадона: главное
- Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет.
- Марадона выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего, а завершил карьеру в 1997-м году.
- Марадона представлял клубы "Аргентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". За сборную Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола.
- Главным успехом в карьере Марадоны стала победа на чемпионате мира 1986 года. Также он является вице-чемпионом мира 1990 года.
- В ходе своей тренерской карьеры он возглавлял сборную Аргентины в период с 2008 по 2010 годы.
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