Давид Хочолава выступает за Шахтер с 2017 года / фото ФК Шахтер
Грузинский защитник "Шахтера" Давид Хочолава стал отцом.
Как сообщает официальный сайт "Шахтера", 6 ноября супруга футболиста Юлия подарила ему сына.
Мальчика назвали Александром. Он родился с весом 4 кг 590 граммов и с ростом 58 см.
"Любимая, спасибо за лучший день в моей жизни", - написал Хочолава на своей странице в Instagram.
instagram.com/khocholava5
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