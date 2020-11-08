У грузинского легионера Давида Хочолавы родился сын.

Грузинский защитник "Шахтера" Давид Хочолава стал отцом.

Как сообщает официальный сайт "Шахтера", 6 ноября супруга футболиста Юлия подарила ему сына.

Мальчика назвали Александром. Он родился с весом 4 кг 590 граммов и с ростом 58 см.

"Любимая, спасибо за лучший день в моей жизни", - написал Хочолава на своей странице в Instagram.

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Автор: Антон Дударь