Динамо и Ворскла встретятся на Олимпийском / фото Динамо Киев
27 ноября стартует 11-й тур чемпионата Украины по футболу.
В центральном матче тура лидер УПЛ "Динамо" будет принимать "Ворсклу", которая идет на третьей строчке.
Расписание трансляций
27 ноября
19.00. ПФК "Львов" - "Мариуполь"
Трансляция - "Футбол 1"
28 ноября
14.00. "Александрия" - "Рух"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Динамо" - "Ворскла"
Трансляция - "2+2"
19.30. "Днепр-1" - "Шахтер"
Трансляция - "УНИАН ТВ"
29 ноября
14.00. "Минай" - "Заря"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Колос" - "Десна"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Ингулец" - "Олимпик"
Трансляция - "Футбол 1"
Украинская Премьер-лига: 11-й тур
- После десяти туров у "Динамо" - 23 очка, у "Шахтера" - 20, а у "Ворсклы" - 19.
- В зоне вылета идет "Рух", у которого 5 очков.
- УПЛ: результаты матчей 10-го тура
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