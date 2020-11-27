"Динамо" примет "Ворсклу", а "Шахтер" сыграет с "Днепром-1".

27 ноября стартует 11-й тур чемпионата Украины по футболу.

В центральном матче тура лидер УПЛ "Динамо" будет принимать "Ворсклу", которая идет на третьей строчке.

Расписание трансляций

27 ноября

19.00. ПФК "Львов" - "Мариуполь"

Трансляция - "Футбол 1"

28 ноября

14.00. "Александрия" - "Рух"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Динамо" - "Ворскла"

Трансляция - "2+2"

19.30. "Днепр-1" - "Шахтер"

Трансляция - "УНИАН ТВ"

29 ноября

14.00. "Минай" - "Заря"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Колос" - "Десна"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Ингулец" - "Олимпик"

Трансляция - "Футбол 1"

Украинская Премьер-лига: 11-й тур

После десяти туров у "Динамо" - 23 очка, у "Шахтера" - 20, а у "Ворсклы" - 19.

В зоне вылета идет "Рух", у которого 5 очков.

УПЛ: результаты матчей 10-го тура

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь