Томас Тухель позвал игроков якобы на тактическое занятие, а на самом деле включил для них рекламный видеоролик.

"Челси" стал вторым финалистом Лиги чемпионов, обыграв мадридский "Реал" по сумме двух встреч (1:1 и 2:0). Накануне решающего поединка футболисты лондонского клуба получили необычную порцию мотивации.

Главный тренер "аристократов" Томас Тухель собрал весь коллектив на базе будто бы на тактический урок, но на самом деле подготовил для них рекламный видеоролик.

Об этом стало известно The Sun.

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Немецкий специалист включил запись старой рекламы пива Carlsberg 2011 года.

Сюжет видео был построен вокруг кинотеатра и влюбленных, которые покупали билеты на сеансы фильмов. А когда "парочки" заходили в зал, то видели, что он переполнен брутальными байкерами. Свободными были лишь несколько сидений посередине. Большинство разворачивалось и с отчаянием шли обратно. Но наиболее храбрые доходили до своих сидений - и в награду получали пиво Carlsberg.

Таким образом, экс-коуч ПСЖ и дортмундской "Боруссии" остроумно использовал уже давно всеми забытую рекламу, чтобы поселить уверенность и добавить смелости своим ребятам для борьбы с мадридским "Реалом", у которого действительно сердце чемпиона - 13 кубков Лиги чемпионов, что является абсолютным рекордом.

Видео рекламы.

"Челси" - "Реал": итоги матча

В ответном матче "Челси" обыграл "Реал" со счетом 2:0 благодаря голам Тимо Вернера и Мейсона Маунта.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан нападающий "Челси" Тимо Вернер, который стал автором первого забитого мяча во встрече (оценка 7,9).

Тьяго Силва и Томас Тухель два года подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. В прошлом году они вместе с ПСЖ в финале уступили "Баварии".

Тухель стал первым тренером в истории, который вышел в финал ЛЧ два года подряд с разными клубами.

Это третий финал Лиги чемпионов в истории для "Челси". В 2008-м году "аристократы" уступили в серии пенальти "Манчестер Юнайтед", а в 2012-м году одолели по пенальти "Баварию".

Финал состоится 29 мая в Стамбуле. Там "Челси" сыграет против "Манчестер Сити", который выбросил из турнира ПСЖ.

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Автор: Артем Будрин